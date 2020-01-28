عضو اللجنة العليا لإدارة الحوار الجنوبي لـ"اليمن العربي": نهدف لمشروع شامل وسنفتح مقار بالمحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال الخضر الميسري، عضو اللجنة العليا لإدارة الحوار الجنوبي، إن مقرها الرئيسي سيكون في العاصمة عدن، وسنفتح لها فروع في المحافظات، وليس هناك اي صعوبات، امس اجتمت اللجنة الفنية برئاسة نيران سوقي، واليوم سنواصل الأجتماع لوضع تصور وآلية العمل.



وأكد الميسري لـ"الخليج 365"، بأن قرار اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بتشكيل هيئة عليا للحوار الجنوبي لم يأتي من فراغ ولإضاعة الوقت الرجل صاحب قرار ولديه خبرة طويلة في مناصب عسكرية وإدارية حكومية منذ العام العام 1970م، ولديه ايضا تصور بأن يكون الجنوب القادم غير الجنوب مابعد الأستقلال وايضا ليس اليمن الجنوبي الذي تشكل بعد الخطوة التصحيحية في 22/ يونيو/ 1969م..

وأضاف عضو اللجنة العليا لإدارة الحوار الجنوبي، انه نستنتج من تصريحات اللواء بن بريك الكثير من الأيضاحات حول دولة الجنوب القادمة حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية على أهمية تشكيل الهيئة العليا لإدارة الحوار الجنوبي للبدء في الحوار الجاد مع المكونات الجنوبية دون استثناء بما فيها رموز الشرعية لمواصلة وتوحيد جهود مختلف القوى لتعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية والاسهام الفاعل لتنفيذ اتفاق الرياض، للوصول إلى مشروع جنوبي شامل بعد النجاحات التي حققتها المراحل السابقة من الحوار في التوافق على توحيد الخطاب السياسي وحظيت باهتمام واستحسان من قبل المجتمع والقوى السياسية والأطراف الخارجية..