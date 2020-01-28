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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يوجه بإعداد مصفوفة بإحتياجات مديريات المعافر والمواسط وسامع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
وجه محافظ تعز نبيل شمسان مدراء مديريات المعافر والمواسط وسامع بإعداد خطة الاحتياجات الصحية والتعليمية والنظافة والمياه والصرف الصحي وتقديمها للسلطة المحلية.
وفي الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء استمع المحافظ الى شرح عن طبيعة الاوضاع في المديريات الثلاث والعوائق والاشكالات التي يعانون منها وحاجتهم الملحة لعدد من المشاريع الخدمية مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بهذه المديريات والعمل على تلبية متطلباتها.
الى ذلك قام تفقد المحافظ مستشفى النشمة الريفي واطلع على سير العمل في المستشفى وما يقدمه من خدمات طبية منذ بداية الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على المحافظة واستقبال الالاف الحالات من الجرحى والمرضى وتقديم العلاج لهم رغم الامكانيات الشحيحة.
ووجه المحافظ بتوفير احتياجات ومستلزمات غرفة العناية المركزة في المستشفى وسرعة إعداد الدراسات لاستكمال بناء الدور الثاني بدعم من السلطة المحلية نظرا لما يمثله مستشفى النشمة من أهمية في تقديم الخدمات الطبية لعدد من أبناء المديريات المحيطة
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