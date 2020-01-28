نائب الرئيس : تصعيد الميليشيات الأخير يقضي على آمال وفرص تنفيذ إتفاق السويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

اكد نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر، أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية الأخير في جبهات عدة، يقضي على آمال وفرص تنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه في السويد .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، ممثل السويد الخاص لليمن بيتر سيمنبي لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية .

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واشار نائب الرئيس إلى أن إستمرار الميليشيات في غطلاق النار وقصف المدن وعرقلة الأعمال الإنسانية والاختطافات والانتهاكات المختلفة يؤكد ارتهانهم للمشروع الإيراني الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة كما أنه ينسف الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام.

ولفت نائب الرئيس غلى استهداف الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطيران المسير للمواطنين الأبرياء وتصعيدهم في مأرب و الحديدة والمخا وتعز والجوف وحجة والبيضاء والضالع وغيرها من محافظات الجمهورية، يظهر عداء الحوثيين لكل اليمنيين بدون استثناء، كما ان هذا الاستهداف يثبت واحدية قضية اليمنيين في وجه المشروع الانقلابي الحوثي.

من جانبه قدم المبعوث السويدي تعازي بلاده الحارة في استشهاد عدد من الجنود والمدنيين جراء قصف حوثي استهدف مسجداً بمحافظة مأرب، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن ومضاعفة جهودها في الجانب الإغاثي والإنساني بما يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية.