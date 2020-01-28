شكرا لقرائتكم خبر عن اخر .. مستجدات معركة نهم , مقاتلي مليشيا الحوثي يتكبدون خسائر ثقيلة وجثثهم متناثرة واحتراق أطقم وأليات عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 05:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر مركز إعلام الجيش الوطني، فيديو مسجل، يتضمن جانب من انتصاراته ومن الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها ميليشيات الحوثي خلال المعارك الدائرة في جبهات نهم بصنعاء، ويظهر فيه خسائر الانقلابيين وجثثهم متناثرة واحتراق أطقم عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

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كما نشر المركز أمس، فيديو آخر يظهر فيه مشاهد من استهداف مدفعية الجيش لتجمعات الميليشيات في جبهة نهم.

وفي هيلان بمديرية صرواح، غرب مأرب، قال مصدر عسكري، إن «قوات الجيش الوطني تواصل معاركها في جبل هيلان الاستراتيجي بمديرية صرواح، وحققت تقدماً جديداً في اتجاه الجبل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية»، مشيراً إلى أن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت الجيش الوطني في التقدم بسلسلة جيل هيلان من خلال شن غارات مكثفة على مواقع وتحركات الانقلابيين، مكبدة الميليشيات الحوثية الخسائر البشرية والمادية».

وذكر أن «الجيش يواصل تقدمه في السلسلة الجبلية، التي يسيطر الجيش على أجزاء منها، في محاولة منه لاستكمال السيطرة على السلسلة الجبلية التي تمتد بطول حوالي 14 كيلو متراً، فيما تستميت الميليشيات الحوثية في السيطرة على أجزاء من تلك السلسلة الجبلية، كونها تحتل موقعاً استراتيجياً تطل على مدينة مأرب وسوق صرواح، وعلى خطوط الإمداد من صنعاء ومأرب، علاوة على استخدام الميليشيات الانقلابية لها في قصف أهداف مدنية في مدينة مأرب، كما حدث خلال الأيام الماضية، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى في أوساط المدنيين العُزل، علاوة على الخسائر في ممتلكات المواطنين».