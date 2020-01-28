شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : محمد العرب من جبهة نهم يفجر مفاجأة ويزف بشائر النصر المبيين على مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 05:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تحدث الإعلامي العربي المعروف محمد العرب عن معارك جبهة نهم شرق مدينة صنعاء بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي. وقال "العرب" في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، ارفقها بصورة له وهو في إحدى المواقع بجبهة نهم : أن نهم ستكون بداية النصر الكبير .

وأضاف : الجندي السعودي والجندي اليمني كتف بكتف في نهم التي ستكون بداية النصر الكبير.

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