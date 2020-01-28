منصب توكل كرمان الجديد يثير سخرية واسعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اثارت مزاعم الناشطة الإخوانية، توكل كرمان، توليها منصب في جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية سخرية واقعة على منصات مواقع التواصل الإجتماعي .



وكتبت كرمان تعليقاً على صورة نشرتها في حسابها في الفيسبوك، وهي خلف مكتب: "مجددا في جامعة هارفرد، أستاذ في برنامج الزمالة، كلية كندي، وهذا مكتبي المتواضع" .

وتساءل النشطاء عن الاسباب التي دفعت جامعة عريقة كهارفرد لتعيين شخصية تعليمها لا يتجاوز الشهادة الجامعية ”بكالوريوس“ في منصب علمي عالٍ ويحتاج إلى سنوات دراسة عديدة.

فيما قال الأستاذ المساعد في جامعة تمبل الأمريكية، نزار الحبشي مخاطباً كرمان، "هل تعلمين أن كلمة أستاذ في المجال الأكاديمي تعني بروفيسور؟ لا يمكن أبدا أن يكون قد تم تعيينك في هذه الدرجة! ربما تم استضافتك كمحاضر زائر، وباعتبارك ناشطة وليس متخصصة، لذا يجب عليك التحلي بالدقة والصدق في منشوراتك".

وكشف الحبشي عن قيام كرمان بحذف تعليقه من على منشورها دون الإجابة على تساؤله .. واصفاً هذا العمل بانه "منتهى الوقاحة" .

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فيما قال المغرد براق علي البراق ساخراً، "استاذ ضربة واحدة هذه الدرجة العلمية ما يحصلوا عليها الا بعد تعب وشحططة في الجامعات وندوات ومؤتمرات وجهد عشرات السنين!".

ورد عليه "خالد حابة أبو أصيل" قائلاً "ضربه واحده وعادك وعاد هذا اقل مايمكن تقديمه لكرمان لماقامت به من انجازات كبيره في تخريب الوطن ولمده 9 سنوات والعمل مازال مستمر على قدم وساق".

في حين تساءل ”مراد أحمد“ عن كيفية حصول الناشطة اليمنية على درجة الأستذة: ”كلمه استاذه في هارفرد توصيف اعتقد غير منطقي، كلمه الاستاذيه لها درجات علميه لا تنطبق عليك، اقلها ان تكوني حامله لدرجه الدكتوراه ،، ناهيك عن ان تكوني بعدها استاذ مشارك، مجرد علامه استفهام“.

وأيده ”عقيل حجاج“: “ ممكن تقولي لنا في اي مجال يااستاذ توكل!! استاذ في كليه كندي؟ هذا يعني بروفيسور، انتي ناشطه او بروفيسور اعرفي اول ايش معنى استاذ وبعدا اتكلمي! عاد الجنان يشتي عقل““.

وعلق ”أبو حمدالطويري“: “ الحقيقه أنت من تحقق اهدافه من الازمه الني كنت وقودها في 2011″.

بدوره، قال ”ياسر ناجي“: ”تقدمتي إلى هارفارد.. ورجعتي القطعان اللي زمروا لك الى الوراء سنين كثيره“