تربية عدن ومنظمة مسلم هاند تناقشان ترتيبات تأسيس مدرسة نموذجية بالبريقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، الدكتور محمد عبدالرقيب مع مدير منظمة مسلم هاند ، عبدالرحمن حسين، ترتيبات تأسيس مدرسة نموذجية في مديرية البريقة .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة المعايير والجودة التي يجب أن تتمتع بها المدرسة المزمع إقامتها في البريقة بدعم من المنظمة .

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واستعرض الدكتور الرقيبي، خلال اللقاء، أهم قضايا ومعوقات التعليم بمحافظة عدن ، بالإضافة إلى جوانب الإحتياج لدى المكتب في تغطية متطلبات المراحل الدراسية القادمة ، خصوصاً في ظل توافد مئات الطلاب النازحين إلى المحافظة بسبب الحرب القائمة .

وثمن الرقيبي الدور الإيجابي الذي تقدمه منظمة مسلم هاند في تمويل هذا المشروع التعليمي الهام .. مؤكداً حرص وإهتمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعاب لإنجاز هذا المشروع الخدمي لما له من أهمية بالغة في حل بعض المشاكل التي تواجه التعليم في مديرية البريقة على وجه الخصوص ومحافظة عدن بشكل عام .

حضر اللقاء ، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية البريقة ، الخضر سالم بجله .