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غانم الدوسري يظهر من جديد بعد أشهر من الغياب ويعلن عن مفاجأة مزلزلة للنظام السعودي ارعبت الجميع بشدة..ماذا يحدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -كشف الصحفي السعودي المعارض غانم الدوسري أن المحكمة العليا البريطانية وافقت على فتح دعوى قضائية ضد بعد اظهار تحقيق مستقل احتمال مسؤوليتها عن اختراق هاتفه .
وأوضح “الدوسري” المقيم في لندن لقناة “الجزيرة” أن الخارجية البريطانية ستتواصل مع نظيرتها السعودية لابلاغها بضرورة التعاون مع الدعوى القضائية المرفوعة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر .

وأضاف أن الملف يحوي أدلة كثيرة على اختراق السعودية لهاتفه. ونشر “الدوسري” تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” قال إن سبب غيابه عن متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعيّ لبضعة أشهر أنه كان يعمل على هذه القضية.

وكشف أنه يجري انتاج وثائقي يغطي تلك الفترة، سيعرض في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، رافضاً الإعلان عن اسم المُنتج.

وختم بالقول: “ليس كل ما يعلم يقال”.

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سعد محمود

سعد محمود

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