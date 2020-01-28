شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتال

مراسلنا.. انفجار 4 عبوات ناسفة في طريق المكب الخاص للنفايات بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/454743/ منظمة CSSW YEMEN تنفذ دورة تدريبية لكادر المساحات الآمنة بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/454749/ قاضٍ حوثي يطرد محامي الصحفيين المختطفين من قاعة المحكمة https://www.elyamnelaraby.com/454758/ التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا بين مأرب والجوف https://www.elyamnelaraby.com/454759/ توكل كرمان تثير السخرية بـمنصبها الجديد https://www.elyamnelaraby.com/454771/ Advertisements الوكيل المساعد لشؤون المرأة في المهرة تدشن دورة الحاسب الآلي في مديرية حوف https://www.elyamnelaraby.com/454563/ مركز الملك سلمان يسلم مكتب الصحة بالبيضاء معدات طبية https://www.elyamnelaraby.com/454591/ اليمن يشارك في ورشة عمل حول التحقيقات والملاحقات القضائية بالقاهرة https://www.elyamnelaraby.com/454597/ "الحراج" أشهر أسواق السمك في عدن...هل ينجو من جحيم الحرب اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/454599/ التحالف العربي ينظم جسر جوي لنقل المرضي إلي مصر والأردن https://www.elyamnelaraby.com/454602/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.