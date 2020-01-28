شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويشن هجوم على بعض اليمنيين والسبب كان الاعلامي الحربي محمد العرب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن..خبير عسكري يفجر مفاجأة مزلزله ويكشف عن أسباب تراجع الجيش وتقدم الحوثيين نحو مأرب "تفاصيل ساخنه" الان في العاصمة صنعاء .. مصرع مشرف حوثي تم استهدافه بقنبلة يدوية عبر دراجه نارية اخر المستجدات : تراجع كامل للحوثيين من منطقة " المفرق " والحوثيين يفقدون اهم موقع استراتيجي لاستهداف قوات الجيش الوطني وتأمين الطريق الرئيسي للعاصمة صنعاء ماذا يحدث: طائرة أمريكية تقصف في مدينة “مأرب“

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