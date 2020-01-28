شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يعلن اطلاق جسراً جوياً لنقل مرضى اليمن للعلاج في الأردن ومصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قيادة القوات المشتركة التحالف العربي انطلاق جسر الاخلاء الجوي (طائرات الرحمة) لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن الى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف والحاقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً من مبادرة انسانية بتاريخ (١٤مايو ٢٠١٨م) ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الاخلاء الجوي (طائرات الرحمة ) من اليمن الى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الانسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الانسانية والاغاثية والوقوف مع ابناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الامراض المستعصية .

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