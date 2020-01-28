توكل كرمان تثير السخرية بـمنصبها الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أثار تعليق كتبته الناشطة اليمنية توكل كرمان على حسابها في موقع ”فيسبوك“ سخرية ناشطين، بعد أن أعلنت من خلاله توليها منصبا في جامعة ”هارفرد“ العريقة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.



وعلقت ”كرمان“ على صورة نشرتها وهي خلف مكتب: ”مجددا في جامعة هارفرد، أستاذ في برنامج الزمالة، كلية كندي، وهذا مكتبي المتواضع“.

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ولاقى ”المنصب الجديد“ للناشطة اليمنية، سخرية ناشطين، خاصة مع تساؤلهم عن الأسباب التي دفعت جامعة عريقة كهارفرد لتعيين شخصية تعليمها لا يتجاوز الشهادة الجامعية ”بكالوريوس“ في منصب علمي عالٍ ويحتاج إلى سنوات دراسة عديدة.

واستنكر ناشط يدعى ”براق علي البراق“: ”استاذ ضربة واحدة هذه الدرجة العلمية مايحصلوا عليها الا بعد تعب وشحططة في الجامعات وندوات ومؤتمرات وجهد عشرات السنين!“.

ورد عليه ”خالد دحابة أبو أصيل“ ساخرا: “ ضربه واحده وعادك وعاد هذا اقل مايمكن تقديمه لكرمان لماقامت به من انجازات كبيره في تخريب الوطن ولمده 9 سنوات والعمل مازال مستمر على قدم وساق“.

في حين تساءل ”مراد أحمد“ عن كيفية حصول الناشطة اليمنية على درجة الأستذة: ”كلمه استاذه في هارفرد توصيف اعتقد غير منطقي، كلمه الاستاذيه لها درجات علميه لا تنطبق عليك، اقلها ان تكوني حامله لدرجه الدكتوراه ،، ناهيك عن ان تكوني بعدها استاذ مشارك، مجرد علامه استفهام“.