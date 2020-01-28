التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا بين مأرب والجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 28/كانون الثاني/2020، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بين محافظتي مأرب والجوف.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على مواقع للمليشيا في مفرق الجوف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت المليشيا قد تقدمت إلى المفرق بعد استعادتها السيطرة على مديرية نهم شرقي صنعاء

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