مراسلنا.. إنفجار 4 عبوات ناسفة في طريق المكب الخاص للنفايات بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجرت أربع عبوات ناسفة في طريق المكب الخاص للنفايات، التابع لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بمنطقة بويش شرق مدينة المكلا.



وبحسب ما أفاد به مراسلنا في حضرموت، فإن الانفجار لم ينجم عنه أي خسائر تذكر حتى هذه اللحظة.

وجراء الانفجار، هرع رجال الإطفاء على الفور لإخماد الحرائق التي تسببت بها الإنفجارات.

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