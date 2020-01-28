صنعاء.. المليشيا تعتقل رئيس جامعة العلوم وتعين مكانه أحد الهاشميين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اعتقلت مليشيا الحوثي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء وعينت بديلا بالقوة.

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وذكرت مصادر داخل الجامعة أن مسلحين من الجماعة اقتادوا رئيس الجامعة، الدكتور حميد عقلان، إلى المعتقل كما قامت بتوقيف نائب رئيس الجامعة والأمين العام عن العمل.

وعممت الجماعة على الموظفين بقرار يقضي بالإحاطة علما بأنه تم تعيين رئيس للجامعة يدعى عادل المتوكل وهو أحد أبناء السلالة الهاشمية وسبق أن تم تعيينه رئيساً لجامعة آزال قبل حوالي شهر كما تعينه العام الماضي كعميد لكلية الطب جامعة عمران