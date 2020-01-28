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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: انقلاب ابيض في قطر..وأمير قطر يباغت القطريين ودول مجلس التعاون بهذا القرار الصادم..ووكالة الانباء القطرية تكشف التفاصيل وقناة الجزيرة تلتزم الصمت

2020/01/28 الساعة 11:42 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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