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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة..الرئيس عبده ربه منصور هادي يباغت الجميع ويهرب بالطائرة الرئاسية لهذه الدولة ويطلب اللجوء السياسي ( صورة + اسم الدولة التي لجأ اليها الرئيس )

2020/01/28 الساعة 11:21 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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