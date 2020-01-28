شكرا لبحثكم عن خبر نقل العدوى اليها.. طفل بصنعاء يعض أمه بعد أن نهشة ”كلب مسعور” ويفارق الحياة (تفاصيل) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاثنين، أن طفلا بعمر الزهور قام بعض أمه بعد أن نهشة "كلب مسعور" باحد الأحياء السكنية شمالي العاصمة، في حادثة وصفت بالمروعة.
وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن أحد الكلاب الضالة والمسعورة نهش جسد طفل لم يكمل ربيعه الثامن في حي المطار بأمانة العاصمة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم اسعاف الطفل الى إحدى المستشفيات، لكن عضة الكلب المسعور لم تستجب لأي أدوية أو إبر مضادة، ليفقد الطفل بعد ذلك وعيه، ويقوم بعض أمه بنفس الطريقة التي عضه الكلب، دون شعور، وهو في حالة صراخ وألم شديدين.
ونوهت المصادر بأن الأطباء عجزوا عن مداواته ليفارق الحياة خلال الأيام الماضية، بعد أيام من تعرضه لعضة الكلب المسعور.
وبينت المصادر أن أم الطفل ورثت مرضه بتلك العضة منه وهي الان تنازع الموت بعد أن انتفخ جسدها وسط حيرة وذهول من الأطباء الذين عجزوا عن تطبيبها هي الأخرى بعد طفلها.
وتنتشر مئات الكلاب الضالة في شوارع صنعاء، رغم تنفيذ حملات مكافحة من قبل السلطات المختصة بشكل متقطع.
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