شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي: شحنة أسلحة إيرانية وصلت لمليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، عن وصول شحنة من السلاح النوعي الإيراني لمليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وقال القديمي في تغريدةٍ على حسابِه في تويتر إن "كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر الميناء، مؤكدا استمرار تلقي مليشيات الحوثي اسلحة إيرانية.

وطالب القديمي الحكومةَ بالتسريع في عملية تحرير الحديدة وموانئها من قبضة مليشيا الحوثي كونها بوابة لإنهاء تهريب السلاح وإسقاط الانقلاب.

وتتهم الحكومة الشرعية إيران باستغلال ضعف الرقابة على الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة، لتهريب الأسلحة، والصواريخ الباليستية، من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية، ثم تجميعها بواسطة خبراء إيرانيين منتشرين في العديد من المدن داخل محافظة الحديدة.