شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية تعلن عن موعد بدء فتح مطار صنعاء لنقل المرضى من صنعاء الى القاهرة وعمّان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية اليمنية مساء اليوم الاثنين عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء الى القاهرة وعمّان ابتداء من شهر فبراير ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة سبأ . " ان هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م) ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة ) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.