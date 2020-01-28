شكرا لبحثكم عن خبر قلق ينتاب الحوثيين بعد تأخير ناطقهم العسكري ”سريع ” عن الظهور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتاب المليشيا الحوثية قلق هستيري بعد تأجيل الناطق العسكري للمليشيا يحيى سريع عن الكشف عن آخر التطورات العسكرية وخاصة بعد منع عناصر المليشيا عن الإفصاح عن أي معلومات من خلال شبكات التواصل الإجتماعي .

وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية لـ" المشهد اليمني " اليوم الإثنين أن الناطق العسكري للمليشيا كان قد وعد بكشف آخر العمليات قبل يومين لكنه إلى حد الآن لم يدلي بأي تصريحات .

وأضافت المصادر إنه تم تجهيز وتوثيق بيان القوات المسلحة التابعة للمليشيا صباح الأمس وإكمال كل التجهيزات وتم الترويج الأولي عبر وسائل إعلام وزارة الدفاع والتوجيه المعنوي القابعة تحت سيطرة المليشيا وعبر رسائل (sms) التابع للدفاع وكذا وسائل الإعلام وتم إشعار بعض القنوات رسمياً بترقب البيان ولكن تم التأجيل نظرا للمستجدات الميدانية التي لم تفصح عنها المليشيا .

وأكدت المصادر أن مستجدات ميدانية طرأت أكبر مما ورد في البيان من السابق وبالتالي طلبت القيادة الإنتظار وتأجيل البيان إلى الوقت الذي تراه مناسباً .

ووضحت المصادر أنه سيتم الكشف عن العمليات العسكرية والتي وصفتها بالواسعة للجان الشعبية التابعه للمليشيا بشكل رسمي في الوقت المناسب والذي لم تحدده المليشيا حتى الآن .

هذا وكان زعيم الحوثيين عبد الملك قد وجه عناصر المليشيا بالتسبيح بشكل مستمر والدعاء للمقاتلين الحوثيين بالنصرعلى حد وصفه في الوقت الذي يزج الجبهات بالعديد من الاطفال دون سن الثامنة عشرة للقتال الى جانب مسلحيه .

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