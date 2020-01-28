"الغذاء العالمي" يتهم المليشيا باقتحام مخزن للبرنامج في حجة وسرقة 127.5 طناً من المساعدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مسلحين اقتحموا مخزنا له في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وذكر بيان للبرنامج، بث على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن مجموعة مسلحة قامت مساء الأحد باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة.

ورغم ان البرنامج تحاشى ذكر مليشيات الحوثيين، لكن مدينة حجة تقع تحت سيطرتهم.

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وأكد البيان أن الملسحين "أخذوا 127.5 طن من المساعدات الغذائية".

ودان البرنامج "بشكل قاطع هذه التدخلات في عملياتنا الإنسانية في اليمن".

وتابع "يجب السماح لبرنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية".

وسبق لبرنامج الغذاء العالمي اتهام المليشيا في أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، وقد وصف البرنامج في يونيو 2019 المليشيا بأنها تسرق الطعام من أفواه الجوعى بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي