مقتل مشرف حوثي على يد مجهول في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء لقي أحد مشرفي مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران مصرعه، مساء الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، بالعاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن مجهولا يستقل دراجة نارية ألقى قنبلة يدوية على أحد مشرفي مليشيا الحوثي في منطقة الخفجي. وأضافت المصادر ان المشرف الحوثي لقي مصرعه على الفور في حين لاذ سائق الدراجة النارية بالفرار. يشار إلى ان عددا من القيادات الامنية والمشرفين التابعين للمليشيا لقوا مصرعهم خلال الفترة الاخيرة بالعاصمة صنعاء بظروف غامضة، وسط خلافات حادة في صفوف قيادات الصف الاول لمليشيا الحوثي

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