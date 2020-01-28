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انفجار عنيف يهز مدينة الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

انفجار عنيف يهز مدينة الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

هز انفجار عنيف، فجر الثلاثاء 28 ينايو / كانون الثاني 2020م، مدينة الضالع، جنوبي اليمن.

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وذكر سكان محليون ان انفجارا عنيفا هز مدينة الضالع، ناتج عن عبوة ناسفة زرعت بجوار منزل الشيخ محسن الاحمدي، في حي نشام، شرقي المدينة.

 

ووفق السكان، تسبب الانفجار باضرار بالغة في المبنى، دون أية خسائر بشرية

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