بالصور.. مسؤول بتعز يناقش مع مكتب التعليم الفني احتياجات الكليات والمعاهد الفنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ترأس وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اجتماعا بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني لمناقشة احتياجات عدد من الكليات والمعاهد الفنية بالمحافظة وتأهيلها لاستئناف العملية التعليمية فيها.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع المعايير والجودة الدكتور احمد كليب، والوكيل المساعد راشد الاثوري، ومدراء عموم الشؤون القانونية والمتابعة بالوزارة، أكد المخلافي على اهمية إعادة بناء وتأهيل الكليات والمعاهد المهنية في المناطق والمديريات المحررة، واستثمار الطاقة البشرية للتعليم الفني في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة..

وأكد المخلافي اهتمام ودعم محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ،بقطاع التعليم بالمحافظة بشكل عام والتعليم الفني والمهني بشكل خاص وحرصه على استئناف العملية التعليمية في كافة المعاهد والكليات في المحافظة وتوفير احتياجاتها.

Advertisements

وناقش الاجتماع تشيد كلية المجتمع التقنية في مركز المحافظة والمديريات، وحشد الجهود لدعم التوجهات الهادفة لتعزيز التعليم الفني والمهني والتطبيقي، واعطاءه الأولوية والاهتمام، لما يمثله من خرج كوادر مهنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إشراك رأس المال الوطني في دعم التعليم الفني من خلال المساهمة في توفير المستلزمات والأثاث للاقسام والورش والمعامل المتضررة من الحرب وفقا للإحصائية المرفوعة من قبل الفريق المكلف بتقييم الأضرار.

كما دعوا المنظمات الدولية والدول المانحة الى التدخل في دعم التعليم الفني ضمن تدخلاته التنموية والمساهمة في دعم معاهد وكليات المجتمع التقنية والصناعية في المحافظة.