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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..البطل الجنوبي جواس يباغت الجميع ويكشف سر خطير ارعب الرئيس هادي والجنرال الاحمر وصعق سلطان العرادة بشأن سقوط مأرب وسيطرة الحوثيين عليها

2020/01/28 الساعة 08:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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