قرار رئاسي بتعيين قائد جديد للمنطقة السابعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم قرار رئاسي يتضمن تعيين قائد جديد للمنطقة السابعة . وجاء القرار كالتالي : قرار رئيس الجمهورية رقم(٢) لسنه ٢٠٢٠م Advertisements بشأن تعيين قائدا للمنطقه العسكريه السابعه ماده (١) يعين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة . ماده(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكريه.

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