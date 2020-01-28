شكرا لبحثكم عن خبر استياء شعبي بعد رفع المليشيا الحوثية أسعار الغاز بشكل جنوني في مناطق سيطرتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بعد رفع المليشيا الحوثية لاسعار الغاز بشكل جنوني في مناطق سيطرتهم والتي أضاعت الفرحة التي كانوا قد أعلنوا عنها بعد تعهدهم بصرف نصف راتب والتي لاتكفي لتعبئة اسطونتي غاز .

وقالت مصادر في العاصمة صنعاء لـ "المشهد اليمني" اليوم الإثنين أن الحوثيين الزموا عقال الحارات بأخذ مبلغ 6 الف ريال للغاز المنزلي وتسعة الف ريال المخصص للسيارات .

وأضافت المصادر أن مشرف الحوثيين في حارة معاذ بن جبل بالعاصمة صنعاء بدأ بالتحصيل بالسعر الجديد وهو ماتسبب في انزعاج واستياء العديد من المواطنين .

الجدير ذكره أن الحوثيين يفتعلوا الأزمات وخاصة في المشتقات النفطية لسحب ماسيتم صرفه للموظفين من " فتافيت " النصف الراتب كل شهرين والتي لم تعد تساوي شيء بعد إرتفاع الأسعار أكثر من ثلاث أضعاف حيث كان الدولار يساوي 170 ريال قبل انقلاب المليشيا بينما يزيد قيمته اليوم عن 600 ريال للدولار الواحد .

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