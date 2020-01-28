شكرا لبحثكم عن خبر اعتداء مسلح على أحد المساجد في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية صباح أمس على رمي قنبلة يدوية على مسجد الفيوش بمدينة تبن بمحافظة لحج بعد صلاة الفجر.

وقال شهود عيان بأن المجهولين القوا القنبلة اليدوية في المسجد لاستهداف الشيخ وطلبة العلم الذين كانوا في حلقة ذكر بعد صلاة الفجر ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى كانت اسبق من الفعل الإجرامي حيث اصطدمت القنبلة بحجر كبيرة وانفجرت دون أن تخلف اضرار بشرية.

وفي تصريح أكد نائب مدير البحث بتبن النقيب نجيب الصبيحي بأن مرتكبي الجريمة لاذوا بالفرار مشيرا إلى أن الاجهزة الامنية مازالت تقوم بالمتابعة والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث حتى يتم القبض على مرتكبي الجريمة وتسليمهم للعدالة.