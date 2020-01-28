شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعدم شيخ قبلي في الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفصحت مصادر محلية بمحافظة الضالع، عن قيام مليشيا الحوثي، قبل أيام، بإعدام شيخ قبلي بعد اختطافه من منزله.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا، اختطفت الشيخ القبلي عبده مسعد الشرجي، من منزله في قرية القرن الواقعة بين منطقتي هجار وشليل شمالي المحافظة، على خلفية خلافات داخلية بينه وبين عناصر حوثية من سكان المنطقة.
ونوهت المصادر بأن الشيخ القبلي اختلف مع سكان في المنطقة يوالون المليشيا مذهبياً وسلالياً، ومن ثم تم اختطافه وتصفيته.
وكانت المليشيا قامت قبل أيام بتصفية شيخ قبلي في مديرية النادرة بمحافظة إب، على خلفية امتناعه عن تحشيد مقاتلين من أبناء، لتعزيز جبهاتها المنهارة.
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