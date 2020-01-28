شكرا لبحثكم عن خبر تصريح هام لقائد محور بيحان .. بالتزامن مع إقتراب مليشيا الحوثي من مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد قائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح، إن اندفاع مليشيا الحوثي، ومحاولتها تحقيق اختراق في الجبهات، "دليل على أنها تعيش أيامها الأخيرة، وأنها إلى زوال".

وقال قائد محور بيحان، أن "إنهاء هذه المليشيات واستعادة الدولة يحتاج فقط إلى إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود وصدق النوايا في المواجهة".

وأضاف اللواء مفرح: "لن يقبل اليمنيين مشروعهم العنصري مهما كانت الظروف والتضحيات". جاء ذلك في حديثه، اليوم، لرئيس الوزراء، معين عبدالملك، الذي أجرى معه اتصالا هاتفيا للإطلاع على التطورات في جبهة القتال ضد مليشيا الحوثي