شكرا لبحثكم عن خبر حجة .. مسلحين يقتحمون مخازن ”الغذاء العالمي” وينهبون 127 طن من المساعدات الغذائية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال برنامج الغذاء العالمي في اليمن، أن مجموعة مسلحة، قامت مساء أمس الأحد، باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة وأخذت ١٢٧.٥ طن من المساعدات الغذائية.
ودان برنامج الأغذية العالمي، في بيان نشره على حسابه في تويتر، رصده "المشهد اليمني" بشكل قاطع هذه التدخلات في العمليات الإنسانية التي يقوم بها في اليمن.
وطالب البرنامج بضرورة السماح لبرنامج الأغذية العالمي، بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية.
وسبق أن اتهم برنامج الأغذية العالمي، العام الماضي، بشكل رسمي مليشيا الحوثي بنهب المساعدات وسرقتها، للمتاجرة بها في الأسواق السوادء.
وتمارس جماعة الحوثي عملية نهب منظم للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرتها، وتحويل مسار المساعدات للموالين لها ووسيلة ضغط لكسب مقاتلين في صفوفها، مقابل منحهم الغذاء.
WFP Yemen
@WFPYemen
إشعار لوسائل الإعلام:
قامت مجموعة مسلحة مساء يوم الأحد باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة وأخذت ١٢٧.٥ طن من المساعدات الغذائية. يدين برنامج الأغذية العالمي بشكل قاطع هذه التدخلات في عملياتنا الإنسانية في اليمن. بقية الخبر:http://ow.ly/sko950y5TF0
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6:39 PM - Jan 27, 2020
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