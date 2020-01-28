شكرا لبحثكم عن خبر قتلى حوثيون في عملية استدراج نفذها الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصارعهم، اليوم الاثنين، بنيران الجيش اليمني في جبهة قانية بمديرية الوهبية بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استدرجت، فجر اليوم، مجموعة من عناصر المليشيا إلى موقع للجيش في منطقة العر بجبهة قانية، وانقضت عليهم بضربات نارية مكثفة، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثي، وفرار من تبقى.

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ودعا المصدر منظمة الصليب الأحمر الدولي للتدخل لانتشال جثث قتلى المليشيا التي لا تزال مرمية في شعاب المنطقة بعضها مر عليها أيام.

وكانت قوات الجيش قد أفشلت، الخميس الماضي، محاولات تسلل لمجاميع حوثية على عدد من مواقع الجيش في جبهة قانية، وكبدتها خسائر فادحة.