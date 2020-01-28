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قتلى حوثيون في عملية استدراج نفذها الجيش في البيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصارعهم، اليوم الاثنين، بنيران الجيش اليمني في جبهة قانية بمديرية الوهبية بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استدرجت، فجر اليوم، مجموعة من عناصر المليشيا إلى موقع للجيش في منطقة العر بجبهة قانية، وانقضت عليهم بضربات نارية مكثفة، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثي، وفرار من تبقى.

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ودعا المصدر منظمة الصليب الأحمر الدولي للتدخل لانتشال جثث قتلى المليشيا التي لا تزال مرمية في شعاب المنطقة بعضها مر عليها أيام.

وكانت قوات الجيش قد أفشلت، الخميس الماضي، محاولات تسلل لمجاميع حوثية على عدد من مواقع الجيش في جبهة قانية، وكبدتها خسائر فادحة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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