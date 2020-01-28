شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. بعد ظهور ابو الحاكم في نهم .. محمد علي الحوثي وابو علي الحاكم يظهران في منطقة جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القياديين الحوثيين محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يعد اعلى سلطة لمليشيا الحوثي وابو علي الحاكم الذراع العسكرية للمليشيا والمعين قائدا للاستخبارات العسكرية في العاصمة صنعاء. حيث قاما بزيارة منزل الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد إثر الجريمة التي هزت شارع بغداد التي حدثت الاسبوع الماضي والتي سقط جراها عدد من القتلى إثر اعتداء على منزل الدكتور المشار إليه من قبل ما تم وصفهم بالمجهولين وفقا لما نقلته مواقع اعلام حوثية

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