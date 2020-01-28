شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن فتح مطار صنعاء الدولي .. ومصر ترحب بذلك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة الخارجية المصرية، انها ستستقبل رحلات جوية قادمة من مطار صنعاء، تابعة الأمم المتحدة تنقل مرضى لتلقى العلاج.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اصدرته اليوم الاثنين، إنه وفي إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق، تستقبل مصر خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

وكانت مليشيات الحوثيين، اعلنت قبل ايام انها متفقه مع الصحة العالمية، بنقل 30 مريضا و30 مرافقا من مطار صنعاء بتاريخ 5 فبراير القادم موعد أول رحلة علاجية.

وكانت التحالف العربي أعلن نهاية العام الماضي عن موافقته لتسيير رحلات إنسانية من مططار صنعاء الدولي، عبر منظمة الصحة العالمية.