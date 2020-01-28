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بدعم اليونيسيف.. محاضرة توعوية عن مخاطر الألغام في أمن الحوطة بلحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم اليونيسيف.. محاضرة توعوية عن مخاطر الألغام في أمن الحوطة بلحج

الثلاثاء 28 يناير 2020

بدعم اليونيسيف.. محاضرة توعوية عن مخاطر الألغام في أمن الحوطة بلحج

الخليج 365

أقيمت أمس الإثنين، بإدارة أمن مديرية الحوطة بمحافظة لحج، محاضرة توعوية حول خطورة الألغام ومخلفات الأسلحة.

 

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وتلقى خلال المحاضرة التي أقيمت بدعم من منظمة اليونيسيف 45 جنديا من منتسبي إدارة أمن الحوطة معلومات ومعارف توعوية عن خطورة الألغام ومخلفات الأسلحة على الجنود إلى جانب أبرز نتائج ضحايا الألغام ومخلفات الأسلحة .

 

وقدمت إدارة أمن الحوطة على هامش المحاضرة تقرير مفصلا عن الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الأسلحة التي جرى تجميعها أثناء مهام عملها في المديرية حيث جرى حصرها وتوثيقها بهدف إبلاغ عمليات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في العاصمة عدن .

 

وتأتي المحاضرة في إطار حملة التوعية من مخاطر الألغام ضمن برنامج حماية الطفولة وخطة الاستجابة الإنسانية الذي يستهدف مديريات الحوطة و تبن وحبيل جبر وردفان والحد.

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