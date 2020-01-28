عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تطالبه بـ300 مليون ريال.. مليشيا الحوثي تبتز أحد المراكز التجارية في إب

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في إطار سياستها في فرض الجبايات المالية،قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بابتزاز أحد أصحاب المحلات التجارية في إب حيث طالبته بدفع مبلغ مالي كبير أو الإغلاق.



وقالت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية وفي إطار سياسيتها لنهب أموال التجار، طالبت أحد المراكز التجارية في المحافظة بدفع مبالغ مالية باهظة وصلت إلى قرابة 300 مليون ريال.

Advertisements

وأضافت المصادر، أن المليشيات طالبت إدارة المركز التجاري "ون مول" ، وهو أحد أشهر المراكز في محافظة إب، بدفع 140 مليون ريال كضرائب إلى جانب جبايات أخرى بمبلغ 159 مليون ريال، وهددت ملاكه بإغلاقه ومصادرة أصوله في حالة الرفض.

و في نفس السياق ،أكدت المصادر، أن أحد القيادات الحوثية اعتدت على عمال أحد المحلات التجارية في شارع الدائري الغربي أمام مركز "ضمران" التجاري.

وأشارت إلى أن القيادي الحوثي و بعد اعتدائه على العمال استدعى طقما حوثيا لاختطافهم والزج بهم في سجون المليشيا بإدارة الأمن، وذلك ضمن سياسة المليشيا الهادفة لابتزاز المستثمرين ونهبهم .