شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : محمد جميح يفاجئ الجميع بنشر أول ”فيديو واضح”.. الحوثيين يعلنون مصير محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة بعد اقتحام المدينة ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر المستجدات : تراجع كامل للحوثيين من منطقة " المفرق " والحوثيين يفقدون اهم موقع استراتيجي لاستهداف قوات الجيش الوطني وتأمين الطريق الرئيسي للعاصمة صنعاء ماذا يحدث: طائرة أمريكية تقصف في مدينة “مأرب“ الصحفي فتحي بن لزرق .. ينشر تغريدة غريبة وغير متوقعة على مراسل قناة الحدث محمد العرب دولة عربية تستقبل اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : محمد جميح يفاجئ الجميع بنشر أول ”فيديو واضح”.. الحوثيين يعلنون مصير محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة بعد اقتحام المدينة ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.