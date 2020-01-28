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صنعاء - ياسمين الخيامي - هاني بن بريك يقهر الشماليين ويصفهم بانهم اشباه رجال ويحتاجون للحماية مثل النساء..وعلي سالم البيض يثلج صدور كل ابناء الشمال ويخرسه برد ساحق

2020/01/28 الساعة 07:25 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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