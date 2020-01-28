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صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار شجاع..قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي يثلج صدور ابناء الجنوب بقرار صارم جعل الزبيدي وقائد الحزام الامني يطيرون فرحا ( نص القرار )

2020/01/28 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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