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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..هادي والاحمر يباغتون الجميع بخطأ قاتل وخطوة كارثية اثارت نقمة الجنود في جبهة نهم وقلبت الامور راسا على عقب ( صورة + القرار القاتل )

2020/01/28 الساعة 06:22 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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