شكرا لبحثكم عن خبر عاقل حارة في عدن يختطف أرملة نازحة من الحديدة بعد اتهامها في شرفها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر حقوقية محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، أن عاقل حارة اختطف أرملة نازحة من محافظة الحديدة بعد قيامه بابتزازها واتهامها في شرفها.

وقالت المصادر أن عاقل حارة في مديرية دار سعد، احضر مجموعة من الاطقم المسلحة واختطف الأرملة النازحة من محافظة الحديدة، التي تعيل عدة أطفال، أكبرهم لايتجاوز أثني عشر ربيعا.

واشارت المصادر الى أن عاقل الحارة كان يبتز تلك الارملة النازحة ويشتمها ويتهمها بعرضها وشرفها وعند التواصل مع الجيران في حارتها تبين أن التهم الصادرة عن عاقل الحارة كاذبة وغير صحيحة وابتزاز ممنهج.

ونوهت المصادر أن العاقل يقوم باستقدام بلاطجة لضرب أولادها الأيتام الذي لا يتجاوز اكبرهم 12 ربيعاً.

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و اضافت ان أمس الاحد ذهب عاقل الحارة إلى شرطه دار سعد وأتى بمجموعة من الأطقم واخذ النازحه الأم إلى شرطة دار سعد دون أي مسوغ قانوني أو أي سبب.

وكانت النازحة التي تدعى "فلة" متسولة الا أن ايادي الخير امتدت لها وفتحو لها كشك لبيع البيض والروتي في جولة الكراع.