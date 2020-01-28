شكرا لبحثكم عن خبر حصري.. المقدشي وقائد القوات السعودية يقودان المعارك في الصفوف الأمامية (صور تنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منذ التصعيد الأخير، لوزير الدفاع محمد المقدشي مع قائد التحالف بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، من ميدان المعارك.

وبحسب مصدر ميداني، فإن المقدشي ومعه عدد من كبار قادة الجيش في مهمة ميدانية لتفقد الصفوف الأمامية وخطوط التماس في عدد من الجبهات المشتعلة مع مليشيا الحوثي.

وفضل المصدر عدم ذكر اسم الجبهة التي ظهر فيها المقدشي مع قائد قوات التحالف بمأرب، لاحتياطات عسكرية.

وقال بأن المقدشي "يدير المعركة ويرافق الابطال والمقاتلين وسط النيران والاخطار". وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهات «نهم صنعاء وهيلان مأرب ومتون الجوف»، (شرقي العاصمة صنعاء).

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وأكدت مصادر عسكرية استمرار المعارك في جبهات «نهم صنعاء وهيلان مأرب ومتون الجوف» بين قوات الجيش اليمني من جهة والحوثيين من جهة أخرى، مع استمرار تقدم قوات الجيش في جبهات مأرب مسنودة بالتحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى استمرار المعارك في ثلاث مديريات واقعة بين مأرب وصنعاء، هي «مجزر وحريب نهم وصرواح»، التي تشهد تقدماً كبيراً لقوات الجيش على حساب جماعة الحوثي، التي تروج لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكدت المصادر العسكرية أن جماعة الحوثي استغلت ثغرات في تلك الجبهات، وشنت هجمات متتالية على مواقع قوات الجيش، وحققت تقدمات طفيفة الخميس الماضي، إلا أن قوات الجيش تمكنت من استعادة زمام المبادرة في الهجوم، واستعادت معظم المواقع التي خسرتها في نهم وصرواح ومجزر.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش فتحت أكثر من 10 جبهات في محيط العاصمة، وتتلقى مساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي التي تواصل شن غاراتها الجوية، وتوفير غطاء جوي لزحف القوات على مناطق عدة في محيط فرضة نهم ومناطق «الحول والمداریج ووادي ملح وبران وجبلي القرن والشبكة».