شكرا لبحثكم عن خبر مطار عدن يستعيد مركز التحكم بحركة الطيران في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استعاد مطار عدن الدولي، قدرته على التحكم بالطيران في عموم اليمن، بعد سنوات طويلة من بقاء مركز التحكم، بيد ميلشيا الحوثي.

وأقيم بهذه المناسبة احتفالا بحضور رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية أحمد العلواني .

وقام العلواني بجولة في المركز الجديد الخاص بالتحكم، واستمع إلى شرح من الكابتن واصف عثمان، مسئول تحكم العمليات، عن مكون المركز والذي يعتبر إضافة نوعية للمطار .

وقال الكابتن ناصر محمود مدير إسناد العمليات الجوية: "بعد انقطاع دام مدة 25 عام، يتم اليوم الاثنين افتتاح مركز تحكم العمليات في مطار عدن الدولي، حيث ان المركز هو عصب العمليات لشركة الطيران، ويقوم بمراقبة ومتابعة سير الرحلات على مدار 24 ساعة .

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من مهام المرحلين الجويين العاملين بالمركز، إعداد خطة الطيران واحتساب الأوزان والارتفاعات بعد دراسة الأجواء والنشرات الخاصة، وعمل خطة وفق متطلبات قانون الطيران المعمول بها .

وتجهيز كافة الوثائق الخاصة بكل رحلة وعمل إيجاز عام عن الرحلة لطواقم الطيران بكافة المعلومات ويعتبر ذلك نقلة نوعية بمدينة عدن يخدم كافة شركات الطيران الناقلة لمطار عدن الدولي .

وبارك الكابتن العلوني رئيس مجلس إدارة اليمنية، لهم هذه الافتتاح وأثنى على جهودهم العاملين في المركز وحثهم على متابعة كل جديد وعمل دورات تدريبية دورية للعاملين في المركز، وقال ان عدن ومطارها الدولي موعود بتطورات جديدة في المستقبل القريب ان شاء الله .

حضر هذا الافتتاح الكابتن عبدالله صالح مدير منطقة عدن والأستاذ عبدالرقيب العمري مدير عام مطار عدن

والكابتن طيار نضال سعيد والأستاذ هاني السقاف مدير العلاقات بالشركة وعدد من موظفي وموظفات الشركة .