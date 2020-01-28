شكرا لبحثكم عن خبر إتحاد طلاب اليمن في الصين ينفي إصابة طالب يمني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفت اللجنة الطلابية بإتحاد طلاب اليمن في الصين - مدينة جينخوا , اصابة احد الطلاب اليمنيين بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان لها توضيحي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه , ان ما تم تداولة في بعض وسائل الإعلام عن اصابة أحد الطلاب اليمنيين في مدينة ايوو بفيروس كورونا غير صحيح .
وقالت أن الطالب شادي نبيل سيف عبدالكريم الذبحاني طالب في مدينه جينخوا - كليه التعليم والثقافة الدولية , ليس مصاب بالفيروس ولله الحمد وإنما وعكة صحيه خفيفة حيث قامت رئاسة الاتحاد بالمدينة بإرسال طلاب لمتابعه الحالة ،و تم الاطمئنان على صحة الطالب .
واضافت أن الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام وخصوصا قناة العربية أخبار غير دقيقة وعارية عن الصحة .
واهابت اللجنة في بيانها بعدم تناول مثل هذه الأخبار عن الطلاب اليمنيين من قبل وسائل الإعلام قبل التواصل الرسمي مع الإتحاد العام لطلاب اليمن في الصين و مع السفارة اليمنية في بكين للتحقق والتأكد .
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