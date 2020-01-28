عاجل: صدور قرار جمهوري بشان معركة نهم نص القرار

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر ‏قرار رئيس الجمهورية رقم(٢) لسنه ٢٠٢٠م بشأن تعيين قائدا للمنطقه العسكريه السابعة التي تتمركز في نهم (شرق صنعاء). قرار رئيس الجمهورية رقم(٢) لسنه ٢٠٢٠م

‏بشأن تعيين قائدا للمنطقه العسكريه السابعه ‏ماده (١) يعين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة . ‏ماده(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكريه.

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