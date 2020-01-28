شكرا لبحثكم عن خبر قادة عسكريون حوثيون بينهم أبو علي الحاكم يتعهدون للحوثي بالسيطرة على مأرب في 20 يوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعهد قادة عسكريون حوثيون بينهم أبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي المكنى أبو يونس قائد المنطقة العسكرية الوسطى _ قوات الحرس الجمهوري سابقا_ تعهدوا بالسيطرة على مأرب خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوم .
وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الإثنين أن أبو يونس شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وقادة آخرون أقل أهمية تعهدوا بالسيطرة على مأرب .
وأضافت المصادر أن المليشيا بدأت بعمليات تعبئة في المؤخرة لجبهة نهم لعدد من المقاتلين بأهمية السيطرة على مأرب كونها المورد الرئيسي لليمن وهي الطريق الوحيد لاستعادة موارد اليمن المنهوبة على حد وصفهم وخاصة النفط والغاز .
وأكدت المصادر عن وجود مجاميع مدربة تتبع أبو الحاكم أغلبهم من قوات النخبة اليمنية _ القوات الخاصة _ والذي ينتمي أغلبهم إلى المنطقة الزيدية والذي تم تجنيدهم في وقت سابق بعد انشأ القوات الخاصة بعد ايعاز من أحد مستشاري أحمد علي عبد الله صالح إبن الرئيس السابق بأنها قوات لمحاربه الإرهاب وضروري استبعاد أبناء المحافظات الشافعية كونهم متعاطفين مع السنة بالإضافة إلى كونهم غير مقاتلين وهو ماجعلهم يستبعدون أهالي محافظة تعز واب والبيضاء ومأرب ومحافظات أخرى .
ووضحت المصادر أن السفير الأمريكي رفض إستخدام هذه العناصر والأسلحة الأمريكية أيضا في محاربة الحوثيين خلال الحروب الستة في محافظة صعدة ضد الحوثيين والتي اندلعت خلال الفترة الواقعة بين عام 2004م _ 2009م .
هذا وتحركت هذه المجاميع والتي يرأسها أبو علي الحاكم بأسلحة نوعية أمريكية والتي تم إخراجها من منازل عدد من الضباط المحسوبين على الرئيس السابق منها قناصات 12/7 وقناصات M4 وغيرها من الأسلحة والتي تتميز بالخفيفة والفاعلية .
الجدير ذكره أن أبو علي الحاكم ضابط سابق في القوات الخاصة وأن أغلب مقاتليه من محافظة صنعاء وذمار وعمران وحجة والذين كان قد تواصل بهم العميد حسن الملصي _ قائد كتيبة مكافحة الإرهاب والمهام الخاصة في القوات الخاصة _ في وقت سابق عام 2016م وقام بتجميعهم وتم الاحتفاظ بهم للأمور الطارئة .
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