شكرا لبحثكم عن خبر معارك طاحنة بين قوات الشرعية والحوثيين في قانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتعلت اشتباكات طاحنة في الساعات الاولى من يومنا هذا بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثيين في جبهة قانية في البيضاء.

وقالت مصادر ان معارك عنيفة تدور الان بين الطرفين وسط تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطن

واكدت مصادر محلية ان الجيش الوطني عزز الجبهة بقوة ضاربة من مأرب بعد رصدها لتحرك حوثي شرق البيضاء كانت تسعى للهجوم على مواقع الجيش بشكل مفاجئ ولكنها اصطدمت بهجوم عكسي لقوات الجيش الوطني.