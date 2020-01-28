شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الطيران الأمريكي يقصف الآن مأرب دعماً للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خطوة صادمة وكاشفة للمخطط الاستعماري الجديد الذي تتبناه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أفاد مراسل يمن دايركت أن الطيران الأمريكي الآن يقوم بقصف مأرب دعماً للحوثيين.

ويأتي هذا حسب رصد غرفة عمليات يمن دايركت، في إطار التنسيق السري الذي أصبح معروفاً للجميع، بين أمريكا والشيعة لتمكينهم من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي لما يبذلونه من تفتييت للمنطقة وخدمة الغرب الاستعماري.

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واتضح المخطط الأمريكي الغربي أكثر مع الدعم المتنامي لإيران وأذرعها في المنطقة، بدءاً من حزب الله اللبناني، ومروراً بالحشد العراقي، وانتهاءً بالحوثيين في اليمن.

وهو ما كشفه سابقاً البروفيسور والباحث الأمريكي تريتا بارزي في كتابه الشهير: (حلف المصالح المشتركة) والذي فضح فيه العلاقات الوطيدة السرية بين طهران وتل أبيب وواشنطن.

ومن يتابع المشهد الإيراني الأمريكي يتأكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي تجاه طهران، بل العكس، ستظل تعمل على تقوية إيران لابتزاز دول الخليج واتخاذها ذريعة لبسط نفوذها في المنطقة، وإعادة تموضع الدول الاستعمارية بشكل حديث.