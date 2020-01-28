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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. افتتاح مدرسة النور في الساحل الغربي الثلاثاء 28 يناير 2020 الخليج 365 قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، بافتتاح مدرسة النور للتعليم الأساسي والثانوي في عزلة المشالحة بمديرية المخا في محافظة تعز بالساحل الغربي.

Advertisements وتمكن إعادة تأهيل وافتتاح المدرسة أكثر من 700طالب وطالبة من العودة إلى المدرسة والتحاقهم بالعملية التعليمة من جديد. وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتاح وتأهيل المدارس في الساحل الغربي بعد أن أخرجتها المليشيات الحوثية عن الجاهزية بشكل كامل.

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